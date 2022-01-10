14 января в 17:00 в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт-открытие Всероссийского фестиваля народно-инструментального искусства «На родине

Паницкого». Фестиваль организован кафедрой народных инструментов и проводится

ежегодно. В рамках фестиваля проходят концерты известных российских музыкантов,

преподавателей кафедры, юных музыкантов Саратова и Саратовской области. Творческий форум посвящен памяти выдающего саратовского баяниста-виртуоза Ивана Яковлевича Паницкого.

В вечере примут участие юные исполнители на народных инструментах – лауреаты

всероссийских конкурсов, учащиеся детской музыкальной школы и детской школы

искусств, студенты факультета среднего профессионального образования и Саратовской консерватории, а также лауреат Всероссийского конкурса имени В. В. Андреева Ансамбль русских народных инструментов «Лель» и творческие коллективы г. Саратова.

В программе концерта: оригинальные произведения, переложения русских и зарубежных композиторов для русских народных инструментов, а также обработки русских народных песен.

Проспект им. Кирова, д. 1. Телефон кассы: (8452) 39-92-32, стоимость билетов — 250 рублей.