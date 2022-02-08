В Саратовской области бъявлен желтый уровень опасности.

Ночью и днем местами по региону выпадет сильный снег. Ожидается туман 500 метров и менее, сложное отложение 11-34 мм.

Днем усилится южный ветер до 17 м/с.

В Саратове ожидается туман.

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