Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове ожидается сильный снегопад РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове ожидается сильный снегопад По Новости Саратова - 08.02.2022 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области бъявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем местами по региону выпадет сильный снег. Ожидается туман 500 метров и менее, сложное отложение 11-34 мм. Днем усилится южный ветер до 17 м/с. В Саратове ожидается туман. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дом на Огородной в Саратове попадет в программу для переселения Илья Яшин: Сбор подписей за отставку Кадырова продолжается В Балашове сгорела квартира и кровля четырехэтажки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове ожидается сильный снегопад Новости Саратова - 08.02.2022 0 В Саратовской области бъявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем местами по региону выпадет сильный снег. Ожидается туман 500 метров и менее, сложное отложение 11-34... Дом на Огородной в Саратове попадет в программу для переселения 08.02.2022 Илья Яшин: Сбор подписей за отставку Кадырова продолжается 08.02.2022 В Балашове сгорела квартира и кровля четырехэтажки 08.02.2022 Под Саратовом мужчина надругался в машине над 7-летней дочерью своих друзей 08.02.2022