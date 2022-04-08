Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове ожидается тёплая ветреная пятница без дождя РубрикиНовости Саратова В Саратове ожидается тёплая ветреная пятница без дождя По Новости Саратова - 08.04.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В пятницу 8 апреля в Саратове прогнозируется переменная облачность без осадков. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +11 градусов. Ветер южного направления с порывами до 12 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Энгельсе простились с погибшим на Украине военнослужащим Аскаром Бимухамбетовым 8 апреля — День рождения пожарной лестницы В Саратовской области за неделю капуста рекордно подорожала на 23% ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Энгельсе простились с погибшим на Украине военнослужащим Аскаром Бимухамбетовым Новости Саратова - 08.04.2022 0 В четверг, 7 апреля, в Энгельсе простились с погибшим на Украине в ходе военной операции 31-летним Аскаром Бимухамбетовым. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского... 8 апреля — День рождения пожарной лестницы 08.04.2022 В Саратовской области за неделю капуста рекордно подорожала на 23% 08.04.2022 Корректировки проекта скоростного трамвая в Саратове обойдутся в 40 млн рублей 08.04.2022 В Саратове ожидается тёплая ветреная пятница без дождя 08.04.2022