В пятницу 8 апреля в Саратове прогнозируется переменная облачность без осадков. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +11 градусов.

Ветер южного направления с порывами до 12 м/с. 

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