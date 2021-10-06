Долгожданное бабье лето продолжается в Саратовской области. Синоптики обещают жителям региона солнечную погоду до конца недели.

С 6 по 8 октября сохранится переменная облачность без осадков. При этом в городе ночью и утром ожидается густой туман. Северо-восточный ветер ожидается со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью до -5 градусов, днем до +13.

На выходных в Саратове ожидается ясная погода. Ветер подует с северо-запада со скоростью три метра в секунду. Воздух прогреется от +3 до +13 градусов.

На следующей неделе ожидается малооблачная погода.