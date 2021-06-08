В соцсетях саратовцы пожаловались на неадекватное поведение парня, который взял напрокат электросамокат на проспекте Кирова.

Очевидцы засняли на камеру то, как молодой человек сначала крутится вокруг себя с двухколесным транспортом, а потом бросает его оземь в сторону ларька с мороженым.

— Для них же делают для удобства а эти лошади глупые лучше скакать будут, — написал в комментариях горожанин под ником «Серега Иванов».

— Элементарная жаба дешевого ума. Если мне лень заработать на что то, то и другим непотребно иметь, — уточнила Валерия Иванова.