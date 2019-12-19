Полиция Кировского района раскрыла кражу у 52-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, с 23:00 15 августа по 7:30 16 августа неизвестный отжал пластиковое окно в квартире на Хвалынской улице и унес женскую сумку стоимостью 2 тысячи рублей.

В ней находился телефон Samsung, кошелек с 600 рублями, духи и очки.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний рецидивист, который находился в федеральном розыске, из Энгельса.

Сейчас задержанный во всем признался, у него изъяли гаджет и завели уголовное дело. Ведется расследование.