Сегодня, 28 мая, в шестую городскую больницу Саратова поступил парень с переломом ключицы после падения с электросамоката. Юношу прооперировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Завотделением Никита Эйгелис сообщил, что сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Заведующая травмпунктом Яна Юмашева рассказала об опасности езды на самокате без соблюдения правил безопасности.

—Травмы грозят не только водителям, но и пешеходам. Чаще всего это связано с превышением скорости, ведь некоторый электротранспорт может разгоняться до 60 километров в час, в условиях города на оживленных пешеходных улицах это, безусловно, очень много. В центре Москвы уже вводят ограничение скорости для езды на электросамокатах, чтобы снизить количество происшествий. Мы призываем соблюдать меры безопасности при использовании этого транспорта, — уточнила она.

Горожан призывают не забывать о спецэкипировке.