Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове парень выпал из окна 7 этажа РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Саратове парень выпал из окна 7 этажа По Новости Саратова - 16.11.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове на улице Романтиков 48б произошло ЧП. Об этом сообщили в минздраве региона. Из окна седьмого этажа выпал 24-летний парень. Он госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства ЧП устанавливаются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Аткарский и Калининский района стали лидерами по смертности от коронавируса в Саратовской области Почти 30 тысяч доз «Спутник-Лайт» поступило в Саратовскую область Олег Костин: суточное число госпитализаций с коронавирусом в Саратовской области упало в два раза ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Аткарский и Калининский района стали лидерами по смертности от коронавируса в... Новости Саратова - 16.11.2021 0 Самая высокая смертность от коронавируса наблюдается в Аткарском и Калининском районах Саратовской области. Об этом сообщила на корсовете 10 ноября. В указанных регионах смертность оказалась... Почти 30 тысяч доз «Спутник-Лайт» поступило в Саратовскую область 16.11.2021 Олег Костин: суточное число госпитализаций с коронавирусом в Саратовской области упало... 16.11.2021 16.11.2021 В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен вполовину 16.11.2021