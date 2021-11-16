В Саратове на улице Романтиков 48б произошло ЧП. Об этом сообщили в минздраве региона.

Из окна седьмого этажа выпал 24-летний парень.

Он госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.