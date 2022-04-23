В Саратове перед Пасхой начали работать 76 точек по продаже праздничных куличей. Они будут открыты с 22 по 24 апреля.
Пасхальную продукцию можно приобрести с 8:00 до 19:00.
Волжский район:
— Ул. Московская, 9;
— Ул. Московская, 10;
— Ул. Московская, 66;
— Ул. Московская — ул. им. Радищева А.Н.;
— Ул. Московская, остановка транспорта «Театральная площадь»;
— Ул. им. Радищева А.Н., 24;
— Ул. им. Радищева А.Н. — ул. Челюскинцев;
— Ул. им. Радищева А.Н. — ул. Волжская;
— Ул. им. Чернышевского Н.Г. — ул. Московская;
— Ул. Большая Горная, 157;
— Ул. Соколовая, 18/40;
— Ул. Волжская, 23;
— Ул. Набережная Космонавтов, 3;
— Ул. им. Кутякова И.С., 1;
— Ул. им. Кутякова И.С., 7;
— Ул. Усть-Курдюмская, 11;
— Пл. Музейная.
Заводской район:
— Просп. Энтузиастов – ул. Васильковская;
— Просп. Энтузиастов, 31;
— Просп. Энтузиастов, 35;
— Просп. Энтузиастов, 20 В/1;
— Просп. Энтузиастов, 25/24;
— Просп. Энтузиастов, 45;
— Просп. Энтузиастов, 64;
— Ул. Огородная, 162Б;
— Ул. Парковая, 42/1;
— Ул. Авиастроителей, 3А;
— Ул. им. Орджоникидзе – Киевский проезд;
— Ул. Пензенская, 39;
— Ул. им. Чернышевского Н.Г., 6А;
— Ул. Кавказская, 11;
— Ул. Тульская, 41;
— Ул. Барнаульская, 32;
— Ул. Огородная, 148;
— Просп. Энтузиастов, 62.
Кировский район:
— Ул. им. Чапаева В.И., 99/109;
— Ул. им. Чапаева В.И., 69;
— Ул. им. Академика Навашина С.Г., 6;
— Ул. им. Горького А.М., 53;
— Ул. им. Рахова В.Г., 186;
— Ул. Астраханская, 150.
Ленинский район:
— Пл. им. Ленина В.И., 1;
— Пл. им. Ленина В.И., 3;
— Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 70Е;
— Просп. им. 50 лет Октября, 73;
— Ул. Гвардейская, 10;
— Ул. Международная, 18;
— Просп. Строителей, 16;
— Просп. Строителей, 36;
— Ул. им. Тархова С.Ф., 29;
— Ул. Международная, 40;
— Ул. Гвардейская, 22;
— Ул. Буровая, 9;
— Ул. Одесская, 9;
— Ул. 4-я Прокатная, 14;
— Московское шоссе, 31.
Октябрьский район:
— Мирный переулок, 6;
— Ул. 2-я Садовая, 110А;
— Ул. им. Рахова В.Г., 44/54;
— Ул. Вольская, 57;
— Ул. Советская, 53;
— Ул. Шелковичная, 11/15;
— Ул. Большая Садовая, 94.
Фрунзенский район:
— Ул. им. Яблочкова П.Н., 1/35;
— Ул. им. Радищева А.Н., 25;
— Просп. им. Петра Столыпина, 1;
— Ул. Аткарская, 29К;
— Ул. им. Вавилова Н.И., 6;
— Просп. им. Петра Столыпина, 54;
— Ул. им Горького А.М., 30А;
— Ул. им. Чапаева В.И, 68/70;
— Мирный переулок, 17;
— Ул. Советская, 86/70;
— Ул. им. Дзержинского Ф.Э., 47;
— Просп. им. Петра Столыпина, 14;
— Просп. им. Петра Столыпина, 20.