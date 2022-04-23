В Саратове перед Пасхой начали работать 76 точек по продаже праздничных куличей. Они будут открыты с 22 по 24 апреля.

Пасхальную продукцию можно приобрести с 8:00 до 19:00.

Волжский район:

— Ул. Московская, 9;

— Ул. Московская, 10;

— Ул. Московская, 66;

— Ул. Московская — ул. им. Радищева А.Н.;

— Ул. Московская, остановка транспорта «Театральная площадь»;

— Ул. им. Радищева А.Н., 24;

— Ул. им. Радищева А.Н. — ул. Челюскинцев;

— Ул. им. Радищева А.Н. — ул. Волжская;

— Ул. им. Чернышевского Н.Г. — ул. Московская;

— Ул. Большая Горная, 157;

— Ул. Соколовая, 18/40;

— Ул. Волжская, 23;

— Ул. Набережная Космонавтов, 3;

— Ул. им. Кутякова И.С., 1;

— Ул. им. Кутякова И.С., 7;

— Ул. Усть-Курдюмская, 11;

— Пл. Музейная.

Заводской район:

— Просп. Энтузиастов – ул. Васильковская;

— Просп. Энтузиастов, 31;

— Просп. Энтузиастов, 35;

— Просп. Энтузиастов, 20 В/1;

— Просп. Энтузиастов, 25/24;

— Просп. Энтузиастов, 45;

— Просп. Энтузиастов, 64;

— Ул. Огородная, 162Б;

— Ул. Парковая, 42/1;

— Ул. Авиастроителей, 3А;

— Ул. им. Орджоникидзе – Киевский проезд;

— Ул. Пензенская, 39;

— Ул. им. Чернышевского Н.Г., 6А;

— Ул. Кавказская, 11;

— Ул. Тульская, 41;

— Ул. Барнаульская, 32;

— Ул. Огородная, 148;

— Просп. Энтузиастов, 62.

Кировский район:

— Ул. им. Чапаева В.И., 99/109;

— Ул. им. Чапаева В.И., 69;

— Ул. им. Академика Навашина С.Г., 6;

— Ул. им. Горького А.М., 53;

— Ул. им. Рахова В.Г., 186;

— Ул. Астраханская, 150.

Ленинский район:

— Пл. им. Ленина В.И., 1;

— Пл. им. Ленина В.И., 3;

— Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 70Е;

— Просп. им. 50 лет Октября, 73;

— Ул. Гвардейская, 10;

— Ул. Международная, 18;

— Просп. Строителей, 16;

— Просп. Строителей, 36;

— Ул. им. Тархова С.Ф., 29;

— Ул. Международная, 40;

— Ул. Гвардейская, 22;

— Ул. Буровая, 9;

— Ул. Одесская, 9;

— Ул. 4-я Прокатная, 14;

— Московское шоссе, 31.

Октябрьский район:

— Мирный переулок, 6;

— Ул. 2-я Садовая, 110А;

— Ул. им. Рахова В.Г., 44/54;

— Ул. Вольская, 57;

— Ул. Советская, 53;

— Ул. Шелковичная, 11/15;

— Ул. Большая Садовая, 94.

Фрунзенский район:

— Ул. им. Яблочкова П.Н., 1/35;

— Ул. им. Радищева А.Н., 25;

— Просп. им. Петра Столыпина, 1;

— Ул. Аткарская, 29К;

— Ул. им. Вавилова Н.И., 6;

— Просп. им. Петра Столыпина, 54;

— Ул. им Горького А.М., 30А;

— Ул. им. Чапаева В.И, 68/70;

— Мирный переулок, 17;

— Ул. Советская, 86/70;

— Ул. им. Дзержинского Ф.Э., 47;

— Просп. им. Петра Столыпина, 14;

— Просп. им. Петра Столыпина, 20.