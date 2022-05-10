Днем 9 мая в Саратове столкнулись пассажирская «ГАЗель» и иномарка.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло неподалеку от пересечения улицы Политехнической с 3-м Товарным проездом.

По предварительным данным, микроавтобус маршрута № 621, ехавший из Саратова в Красноармейск, не поделил дорогу с автомобилем «Chevrolet».

В результате столкновения травмы получил один из пассажиров маршрутки — 39-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.