В Саратове 62-летний житель Ленинского района обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты 5200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Операцию произвели с помощью онлайн приложения банка, установленного на телефоне. Пенсионер заподозрил в краже мужчину, с которым в одной палате проходил лечение в больнице.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан – им оказался 48-летний уроженец Самарской области, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и грабеж. Он пояснил полицейским, что пенсионер попросил его оказать содействие в пополнении баланса телефона с банковской карты.

Мужчина произвел операцию и запомнил пин-код, а когда гаджет снова оказался в его руках, сосед по палате давал телефон для просмотра фильмов, не смог удержаться от соблазна и перевел на свой счет чужие сбережения.

Подозреваемый пообещал, что возместит ущерб. Ему избрана мера принуждения –

обязательство о явке.