Суд вынес приговор 73-летнему саратовцу, убившему своего сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Мужчину, помимо этого, признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и двух кражах.

1 января в квартире дома по улице Весенняя мужчина поссорился с 52-летним сыном из-за образа жизни. Из-за отсутствия реакции отец схватил нож и несколько раз ударил его в шею и по разным частям тела.

Труп пенсионер спрятал в мешок и сбросил в близлежащий овраг.

Также суд доказал и две кражи — 18 июля прошлого года мужчина украл телефон из сумки женщины на пляже в Затоне, а 22 июля вытащил из чужого рюкзака на улице Мясницкая фотоаппарат и два зарядных устройства от геодезического оборудования общей стоимостью 9 015 рублей.

Помимо этого подсудимый хранил у себя в гараже на весенней восемь патронов от спортивного и охотничьего нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм.

Пенсионер раскаялся и признал вину. Суд отправил его в колонию строгого режима на 11 лет.