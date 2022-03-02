Пенсионерка из Заводского района стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Накануне, 1 марта, 75-летней горожанке в обед позвонила на домашний телефон неизвестная, которая представилась следователем. Незнакомка сообщила, что дочь женщины попала в больницу после ДТП и теперь ей требуется операция. Собеседница убедила пенсионерку собрать все имеющиеся деньги, а также вещи для родственницы, после чего передать их курьеру.

В этот же день женщина передала неизвестному мужчине деньги в размере 480 тысяч рублей, а когда выяснилось, что все это оказалось обманом, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.