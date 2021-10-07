В полицию с заявлением о мошенничестве в Саратове обратилась пенсионерка. Как сообщают в ГУ МВД, женщина попалась на стандартную схему — мошенники надавили на то, что якобы в беду попал близкий родственник.

Жительница Фрунзенского района сообщила, что неизвестный, позвонивший ей, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка нарушила закон, попала в ДТП и ей необходима медицинская помощь.

Мошенник озвучил сумму в 158 тысяч рубле и 85-летняя пенсионерка передала их неизвестному. По данному факту возбудили уголовное дело.