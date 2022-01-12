В Заводском районе Саратова в отдел полиции с заявлением о краже обратилась 60-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Женщина сообщила полицейским, что забыла кошелек с 4 тысячами рублей прилавке продуктового магазина. Когда вспомнила о пропаже и вернулась за ним, кошелька уже не было. Возбуждено уголовное дело.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения магазина определилась подозреваемая. Ей оказалась 59-летняя жительница Заводского района.

Женщина призналась в содеянном. Она сказала, что увидела оставленный кошелек и не смогла удержаться от соблазна – деньги потратила. Кошелек изъят полицейскими, ущерб подозреваемая намерена возместить.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.