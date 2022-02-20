Мошенники выманили у нескольких пенсионерок миллион рублей, пообещав «спасти близких» от тюрьмы. Сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

На днях 68-летней женщине позвонил неизвестный и убедил, что ее племянник стал виновником ДТП. Звонивший представился «водителем сотрудника полиции» и запросил деньги. Доверчивая пенсионерка перевела незнакомцу 300 тысяч рублей, а после этого позвонила племяннику, узнав, что он в полном порядке.

В тот же день 83-летней жительнице Ленинского района позвонил якобы адвокат ее внучки. Неизвестный убедил, что родственница сбита автомобилем и лежит сейчас в больнице. Чтобы избежать уголовной ответственности, достаточно перевести 200 тысяч рублей на указанный счет. Когда сумма была передана «водителю адвоката», женщина выяснила, что внучка в порядке.

На уловки мошенников попалась и 92-летняя саратовчанка. На домашний телефон ей позвонил «сын». Мужчина взволнованным голосом рассказал, что сбил девушку, и только 800 тысяч рублей спасут его от неприятностей. Напуганная пенсионерка передала все, что у нее было, через приоткрытую входную дверь. Незнакомец забрал 500 тысяч рублей и исчез.

По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела.