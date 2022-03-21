Сегодня, 21 марта, по поручению главы Саратова Михаила Исаева состоялось заседание паводковой комиссии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первый заместитель главы администрации Саратова Дмитрий Алексеев обсудил с сотрудниками районных администраций и департамента Саратовского района, представителями профильных структур и ресурсоснабжающих организаций подготовку к паводку.

Особое внимание было уделено вопросам предотвращения аварийных и потенциально опасных ситуаций. Также было поручено организовать дежурство техники в выходные дни для более оперативного реагирования по возникающим ситуациям.

-Просьба – быть начеку, привести в полную готовность все ресурсы, которые могут быть задействованы в предотвращении последствий при прохождении паводка. Самое главное – это своевременная информация и наличие ресурсов, — отметил Алексеев.