Завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего местного жителя в применении грубой физической силы по отношению к врачу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

2 ноября прошлого года 31-летний мужчина обратился в ГУЗ «Балаковская районная поликлиника» с травмой руки. Пациента осмотрел врач травматолог-ортопед и дал ему необходимые рекомендации. Будучи пьян, пациент стал критиковать медицинского работника и проявлять агрессию.

Медик пытался успокоить пациента, но злоумышленник избил его. У врача выявили закрытую черепно-мозговую травму, а также кровоподтеки и ссадины в области лица и тела.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.