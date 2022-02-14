В областном центре продолжается комплексная уборка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, в ночь с 14 на 15 февраля с 20.00 запланировано ограничение движения и парковки на:

— пересечение ул. Московская и ул. Университетская (парковочные карманы);

— ул. Лунная от ул. Вишневая в сторону ул. Саперная;

— ул. Чехова от ул. Антонова в сторону ул. Тархова;

— ул. Черниговская от ул. Чкалова до ул. Романтиков;

— ул. Жуковского от ул. Планерная до ул. Ароновой

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД.

Уточняется, что за прошлые сутки были эвакуированы 28 автомобилей.