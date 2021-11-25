В связи с ремонтными работами перекроют одну из улиц Ленинского района Саратова.

Речь идет об участке улицы Осенняя, от улицы Ламповая до дома №6. Дорогу перекроют в 8:00 26 ноября и вновь откроют 30 ноября в 17:00.