Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове перекроют одну из улиц Ленинского района РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове перекроют одну из улиц Ленинского района По Новости Саратова - 25.11.2021 235 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтными работами перекроют одну из улиц Ленинского района Саратова. Речь идет об участке улицы Осенняя, от улицы Ламповая до дома №6. Дорогу перекроют в 8:00 26 ноября и вновь откроют 30 ноября в 17:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жертвы вандалов: Какие исторические здания в Саратове может постигнуть участь «России»? В Саратове предложили ввести антипремию для недобросовестных застройщиков Гостиница «Россия»: снос или возрождение? ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жертвы вандалов: Какие исторические здания в Саратове может постигнуть участь «России»? Новости Саратова - 25.11.2021 0 В центре Саратова сразу несколько исторических зданий регулярно подвергаются атакам вандалов. Об этом сегодня, 25 ноября, говорили на градозащитном совете. Например, обсуждался дом с ангелами... В Саратове предложили ввести антипремию для недобросовестных застройщиков 25.11.2021 В Саратове перекроют одну из улиц Ленинского района 25.11.2021 Гостиница «Россия»: снос или возрождение? 25.11.2021 В Саратове откроется 4 пункта приема вторсырья «Вторматик» 25.11.2021