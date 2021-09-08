МУПП «СГЭТ» сообщает, что из-за аварий на водопроводных сетях и простоя транспорта компания несет убытки.

Сегодня вновь прервано движение 3 и 16 троллейбусов. Остановка движения связана с аварийными работами, проводимыми ООО «КВС» на улице Рахова около домов 53 и 79. Движение электротранспорта возобновится по окончании ремонта.

Напомним, в последнее время наблюдаются частые простои на маршрутах, из-за чего не только предприятие несет экономические потери, но и граждане испытывают значительные неудобства.