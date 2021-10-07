Сегодня, 7 октября, в Саратове остановилось движение трех троллейбусных маршрутов. Об этом написали в группе транспорта «ВКонтакте».

Маршруты №2, 2А и 16 не ходят из-за коммунальных работ. По маршруту №2 закрыто движение в связи с работами на улице Григорьева от Октябрьской до Комсомольской, а также на пересечении улиц Большой Казачьей и Степана Разина.

По маршруту №2А закрыто движение из-за работ в Рабочем переулке и на пересечении улиц Большой Казачьей и Степана Разина.

По маршруту №16 закрыто движение на пересечении улиц Большой Казачьей и Степана Разина.