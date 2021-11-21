Скоро в Саратове исчезнут маршрутки № 17 и 82. Об этом сообщает транспортная компания.

Маршрут троллейбуса № 5А, как обещали ранее, скоро поменяют. Сейчас он ездит от Елшанки до Музейной площади. Вскоре троллейбус будет ходить от Буровой улицы до Ильинской площади.

Маршрут автобуса № 8А также потерпит изменения. Вместо улицы Блинова маршрутка будет ехать по Чехова и Топольчанской, в сокращенном варианте.

Продлен будет маршрут автобуса № 30 до улицы Кузнецова по Лисина, Еремина, проспекту Героев Отечества.

Помимо этого, меняются схемы движения маршрутов № 31, 35, 108, 80, 110.