Вчера, 22 июня, жители поселка Солнечный рассказали в соцсетях о ЧП, которое произошло в сквере Победы Саратова.

Аттракцион «Паровозик» перевернулся в тот момент, когда внутри были пассажиры.

В городской администрации насчет этого сообщили — развлекательный объект не санкционирован. Мэрия выиграла несколько судов, чтобы остановить работу данного индивидуального предпринимателя. Сейчас она скрывается от судебных приставов, чтобы избежать получения предостережения. И не демонтирует свои аттракционы.

Чиновники рассказали, что буквально сегодня планировалось провести очередную попытку вручить ей судебные документы.

Напомним, ситуация еще страшнее была в 2019 году. Тогда пятилетнего ребенка переехал этот же паровозик, его госпитализировали. Мальчик остался жив.

А за это лето это не первый случай опасного катания на аттракционах. В минувшие выходные «Камикадзе» в городском парке завис с посетителями в воздухе на семь минут. Граждане оказались вниз головой, но трагедии удалось избежать — их освободили.