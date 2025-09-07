В Саратове перевозчик отказался от популярного маршрута № 10

Комитет по транспорту администрации Саратова ответил на жалобы жителей на отсутствие транспорта в районе автовокзала.

Сообщается, что перевозчик прекратил работу маршрута № 10, который ранее связывал центр города с жилым комплексом «Тайзер».

В ведомстве пояснили, что ведется системная работа по организации подвозящих маршрутов от спальных районов к основным транспортным магистралям. В настоящее время решается вопрос с определением источников финансирования этих перевозок по регулируемым тарифам, — сообщает издание «Репортер 64».