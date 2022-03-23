Саратовские перевозчики обратились в региональное министерство транспорта с просьбой повысить цены за проезд до 33 рублей.

Если минтранс пойдёт предпринимателям навстречу, то возможно уже с конца марта проезд в общественном транспорте подорожает до 33 рублей.

Перевозчики заявляют, что удорожание билетов обусловлено ростом цен на запчасти для автобусов и маршрутных такси, вызванных западными санкциями.

Общая картина по муниципальному транспорту прояснится в течение двух месяцев, — заявили по данному поводу в пресс-службе минтранса.