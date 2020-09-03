Сегодня, 3 августа, несколько десятков желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной Войны пришли в музей трудовой и боевой славы Саратова для написания диктанта, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

С приветственным словом обратилась депутат саратовской областной думы Юлия Литневская.

Она отметила, что первых, вторых и третьих мест нет, а все пришедшие уже победители, потому что решились проверить свои знания.

После краткой, но подробной инструкции о правилах написания диктанта участники взяли в руки ручки. На выполнение 25 вопросов им отвели 25 минут.

Отметим, что это не единственная площадка, где можно было проверить свои знания. Также были открыты парк «Россия-моя история», в гимназии 108 и лицее 58.

Для тех, кто не хочет или может прийти и написать диктант очно, была возможность его дистанционного написания. Необходимо только зайти на сайт диктантпобеды.рф, но не выбирать площадку для написания при регистрации.

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