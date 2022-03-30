Чиновники поделились информацией о текущем состоянии сгоревшей гостиницы «Россия» в Саратове.

Так, по словам председателя комитета культурного наследия области Владимира Мухина, по случаю заведено уголовное дело. В настоящее время правоохранители ведут следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Одновременно с тем ведется судебный процесс с собственником здания, который имеет лицензию на объект культурного наследия.

— Собственнику известно о состоянии здания. Есть необходимость разработки полного проекта сохранения и частичной реставрации объекта. На данный момент проекта такого нет. Это очень серьезные затраты и большой проект. Мы провели контрольные мероприятия в отношении собственников. Материалы направлены в суд, — рассказал Мухин.

Напомним, пожар в здании случился 4 ноября прошлого года.