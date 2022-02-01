Комитетом по архитектуре администрации Саратова проводится планомерная работа по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре прошлого года приказом управления по охране объектов культурного наследия «Дом жилой, автор фасадов Т. Г. Ботяновский» признан объектом культурного наследия местного значения.

Многоквартирный дом, расположенный на пересечении проспекта Кирова, 19 и улицы Горького, 29, был реконструирован в 1950-е годы.

Согласно жилищному законодательству надлежащее содержание общего имущества здания, в том числе проведение ремонтных работ фасада, обеспечивается управляющей организацией ООО «УК Источник».

Сейчас выдано задание на разработку проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада здания. После ее согласования будет выдано разрешение на проведение реставрации внешнего облика жилого дома.