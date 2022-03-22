Саратов продолжает участие в различных федеральных программах и национальных проектах. Об этом сегодня, 22 марта, заявил мэр города Михаил Исаев.

Одной из актуальных и важных тем в этом году является внедрение культуры раздельного сбора мусора в рамках нацпроекта «Экология», разработанного по инициативе президента РФ Владимира Путина.

— Сейчас привитие экокультуры в Саратове ведется буквально с детского сада, многие образовательные учреждения являются участниками данной программы.

Поэтому создание условий для раздельного сбора мусора надо вести повсеместно. Руководство комитета по жилищно-коммунальному хозяйству должно со всей ответственностью подойти к решению данной задачи, — отметил Исаев.