На заседании зеленой комиссии рассмотрят 24 заявки на снос и обрезку деревьев. Такая информация опубликована на сайте администрации города.

Заявки от администраций районов собираются обсудить сегодня, 15 апреля. Всего на территории Саратова планируется вырубить 101 дерево, еще 88 деревьев подлежат обрезке.

В частности администрация Волжского района запросила разрешение на вырубку и обрезку «неудовлетворительных» зеленых насаждений от сквера Петра I до Энгельсского моста. Количество деревьев не уточняется.