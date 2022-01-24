В Саратове во дворе дома №59 на улице Сакко и Ванцетти планируют построить элитную пятиэтажку. Недалеко от стройплощадки, на Советской, 46 находится памятник «Дом немецкой общины». Комментарии о том, что стройка может навредить объекту, зафиксировали в соцсетях специалисты саратовского ЦУР и направили в профильное ведомство.

Чиновники ответили, что сейчас в региональном управлении по охране объектов культурного наследия рассматривается раздел о сохранности памятника при строительстве.

-Ранее управление возвращало документацию с предложением о доработке, так как технические решения были представлены не в полном объеме. Собственник принял решение документацию доработать. Сейчас она снова рассматривается, параллельно она находится на общественном обсуждении на сайте управления, — рассказали в ведомстве.

Предложения по акту можно направлять на адрес uokn2015@mail.ru до 31 января. Управление совместно с общественностью рассмотрит документацию и решит — достаточные ли меры приняты для сохранения памятника при новом строительстве. При отрицательном ответе документацию вернут.