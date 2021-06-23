Председатель ГД Вячеслав Володин проверил ход строительства пляжа и новой набережной в Саратове.

Сделан песчаный откос, установлены лестницы, тротуары, пандусы, молы, освещение, ограждения. Сейчас продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Имеющиеся здания перепрофилируют под нужды отдыхающих, создаются тематические зоны отдыха.

Работы планируют завершить до 1 июля и после благоустройства объект откроется 4 июля.

Планируется, что пляжная зона будет работать с 6:00 до 22:00. Здесь будут работать посты охраны и спасатели.

— Надо думать о том, как двигаться дальше по благоустройству береговой линии. Пляжные зоны должны появиться и в других местах города. Вносите изменения в генплан, чтобы запланировать выходы к набережной, — сказал федеральный политик.

Напомним, реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от Шелковичной улицы до 2-й Садовой началась в 2019 году по инициативе Вячеслава Володина.