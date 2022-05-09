На недостроенном многоэтажном доме на улице Менякина, 6, в Саратове гуляют дети.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

— Подростки продолжают играть на последних этажах недостроя. Родители, объясните детям, что это опасно, — написал во ВКонтакте обеспокоенный житель Саратова.

В администрации Волжского района так прокомментировали случившееся:

— В адрес застройщика многоквартирного дома «Дом РФ» направлено обращение с просьбой принятия мер по ограничению доступа третьих лиц в недостроенное здание.