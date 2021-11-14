Сегодня, 14 ноября, вблизи дома № 42А на улице Гвардейская города Саратова обнаружено тело 31-летнего мужчины, проживавшего в этом доме.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ходе осмотра на теле мужчины выявлены множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи. Возбуждено уголовное дело.

Уже установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался 82-летний житель Ленинского района. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.