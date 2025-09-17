В Саратове по вечерам стали реже ходить трамваи №8

В Саратове улучшилось качество обслуживания общественным транспортом, заявил на заседании гордумы и. о. замглавы города Игорь Гришаев.

По его словам, город приобрел 70 троллейбусов «Адмирал», 46 трамваев и 132 современных автобуса. Большая часть нового подвижного состава оборудована средствами комфорта для инвалидов, включая низкопольные вагоны и автобусы.

Также было возбуждено 352 дела за нарушения с момента внедрения валидаторов, в основном за безбилетный проезд. Выявлены случаи съезда с маршрутов и нарушения со стороны водителей.

Депутат Марс Хаметов отметил, что, несмотря на возросший комфорт, трамваи маршрута № 8 стали ходить реже, особенно в вечернее время. Гришаев пообещал, что ситуация нормализуется после завершения «переходного периода» реконструкции.

Ольга Сергеева