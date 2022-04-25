Сегодня, 25 апреля, в Парке Победы на Соколовой горе в Саратове состоялось памятное мероприятие, посвященное 36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

-Благодаря поддержке Губернатора области Валерия Радаева уделяется особое внимание деятельности ветеранского движения в Саратовской области. Именно поэтому сегодня Правительство области совместно с органами местного самоуправления и ветеранскими общественными организациями проводит памятные мероприятия, посвящённые ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году случилась эта чудовищная авария, и только советский человек смог остановить ее дальнейшие последствия и спасти мир от катастрофы. Более 5000 тысяч наших земляков приняли участие в ликвидации аварии. Низкий вам поклон за ваш подвиг, — отметил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов.

Присутствующие почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Защитившим от атома».