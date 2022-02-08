Товарный поезд сбил пожилого человека днем 8 февраля в Заводском районе Саратова.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в правоохранительных органах, ЧП случилось около половины 3-го дня у моста в районе «Радуги» на проспекте Энтузиастов.
По предварительным данным, престарелый человек попал под колеса грузового состава.
Возраст погибшего ориентировочно — 85 лет. Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. и умер на месте происшествия.
Обстоятельства трагедии и личность скончавшегося устанавливаются.
Напомним, ранее поезд сбил в районе вокзала 55-летнего саратовца.