Товарный поезд сбил пожилого человека днем 8 февраля в Заводском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в правоохранительных органах, ЧП случилось около половины 3-го дня у моста в районе «Радуги» на проспекте Энтузиастов.

По предварительным данным, престарелый человек попал под колеса грузового состава.

Возраст погибшего ориентировочно — 85 лет. Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. и умер на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии и личность скончавшегося устанавливаются.

Напомним, ранее поезд сбил в районе вокзала 55-летнего саратовца.