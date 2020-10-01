Сегодня, 1 октября, саратовец Алекс Белов рассказал в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» о том, как раритетную машину марки «Победа» пустили под пресс.

Отметим, что ее производили с 1946 по 1958 год, выпущено 241 тысячи 497 единиц транспорта.

В доказательство своих слов анонимный автор публикации разместил снимки с места событий.

—Никто не сдаст такую машину под пресс тем более с навесным, со стёклами и с заводской фурнитурой, — написал Рушан Зябиров.

Денис Кочетков сообщил о раритетном Mercedese, который сдали за 18 тысяч рублей при стоимости в 1,5 миллионов долларов.

— Его продавали недавно за 560 тысяч рублей, — рассказал Денис Романов.







