В Саратове заключен под стражу один из фигурантов, обвиняемый в хищении денег у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении троих граждан, занимавшихся хищением денег у пенсионеров под предлогом оказания юридических услуг. Напомним, что деятельность злоумышленников была пресечена в мае.

Установлено, что трое жителей Саратова создали кол-центр и арендовали помещения в ряде регионов России. Злоумышленники звонили пожилым гражданам и сообщали им, что якобы появилась возможность увеличить размер их пенсий. Потерпевших приглашали в офисы, где уговаривали оформить кредиты с целью оплаты этих услуг.

По предварительной информации, в результате противоправной деятельности пострадало больше шестидесяти граждан. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Следователями возбуждено больше 140 уголовных дел, сейчас они соединены в одно производство. В рамках расследования уголовного дела сотрудники ЭКЦ главка провели различные экспертизы.

В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.