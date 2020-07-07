Вчера, шестого июля, на одной из электронных торговых площадок появилось незаконное объявление.

С аккаунта Ларисы Зиновьевой продают на первый вид — диван за 1,6 тысячи рублей. Даже есть фотография.

А вот на втором снимке раскрывается истинная суть предложения — фальшивые деньги.

— Продаю купюры номиналом 1000 рублей, банкоматы и терминалы берут, вся защита есть, от оригинала ничем не отличаются, но у всех купюр один номер, поэтому тратить безопаснее по одной. Минимум на пробу продаю 25 купюр за 5000 рублей. При заказе от 100 купюр цена будет 15000 рублей за 1000 купюр, — пишет автор.

За подробностями предложения будущих злоумышленников приглашают в Telegram.