В этом году продолжатся работы по продлению Новой Набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Будет благоустроен участок от улице 2-ая Садовая до улицы Большая Садовая. Территория преобразится, станет местом для прогулок и отдыха горожан.

Сейчас между улице Дегтярная и Большая Садовая расположен Саратовский комбинат хлебопродуктов. Комитетом по архитектуре подготовлено предложение по реконструкции норийных башен. Эстакады предлагается поднять на 4,5 метра вверх, чтобы обеспечить беспрепятственный проход по будущим пешеходным дорожкам и проезду. Для улучшения внешнего облика объекта может быть использована обшивка фасадов башен кортеновскими стальными панелями.

Эстакаду, соединяющую верхнюю и нижние вышки предлагается обшить черным профилированным металлом и разместить на его поверхности мурал «Хлеб всему голова».

Новый фасад может быть дополнен архитектурной подсветкой, что при применении перфорированных фасадных панелей превратит промышленный объект в украшение Новой Набережной Саратова.