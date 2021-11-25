Председатель Градозащитного общественного совета при Саратовской областной Думе Владимир Лешуков рассказал о подписании меморандумов с бизнесом и инвесторами — событие, которое произошло впервые в истории.

Один из них — о восстановлении утраченных элементов двухэтажного здания царских времен на углу улицы Рахова и Большой Казачьей, второй о сохранении облика и восстановлении утраченных элементов бывшего завода Рейник, а еще облика универмага «Детский мир» на проспекте Кирова. В 2022 году его вернут. Четвертый — о воссоздании доходного дома Подклетновых.

Скоро ожидается подписание пятого — о гостинице «Московской».