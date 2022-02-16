В отношении 17-летнего жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

26 ноября прошлого года 17-летний юноша находился в гостях у своего приятеля, проживающего в частном доме по улице Сызранской. Ночью молодой человек решил похитить деньги своего друга с использованием приложения на его телефоне. Он перевел 16 тысяч рублей на свой личный счет.

Юноша признал вину и раскаялся в содеянном. Ущерб, причиненный потерпевшему, полностью возмещен. Расследование уголовного дела продолжается.