На днях несовершеннолетний пользователь компьютера после ссоры с матерью в больших дозах принял лекарственные препараты, после чего его доставили в больницу. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

По результатам проверки, 18 февраля во время ссоры мать подростка ограничила тому пользование компьютером. Мальчик, проглотив слишком большую порцию лекарств, почувствовал себя плохо на занятиях.

В настоящий момент он находится под присмотром медиков. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.

По делу проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Специалисты проверят семью мальчика и примут соответствующее решение.