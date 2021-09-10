В Кировском районе Саратова подрядчик подозревается в попытке дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по области.

30 августа директор коммерческой организации попытался передать сотруднику ГУ МВД взятку в 40 тысяч рублей, что составляло часть от заранее обещанной суммы в размере 200 тысяч рублей.

За эти деньги полицейский должен был подписать акт о выполнении работ по ремонту кровли одного из зданий полиции, тогда как выполненный ремонт не соответствовал контракту.

Сотрудник органов отказался от взятки и в отношении директора было возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.