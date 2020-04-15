В рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Саратове состоялся конкурс рисунков среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Заводского района Саратова о мемориальных объектах, расположенных на территории Саратова «Великой Победе посвящается». Он был приурочен к 75-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Инициатором его проведения была региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская. Организационную поддержку в проведении конкурса оказал комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов», информационную поддержку – газета «Саратовская панорама» и сетевое издание «Панорама Саратова». На своей странице в социальных сетях Юлия Литневская подробно рассказывала о конкурсе и просила своих подписчиков помочь с выбором победителя.

Всего на конкурс было прислано несколько десятков работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Лучшие рисунки будут изданы в специальном сборнике, а также опубликованы на страницах газеты «Саратовская панорама». Все присланные на конкурс рисунки внимательно изучила редакционная коллегия. Эксперты отобрали 10 работ, которые вышли в финал конкурса. Определить победителя предстояло жителям Саратова и области путем голосования на сайте «Панорама Саратова».

По итогам народного голосования больше всего голосов получила Варвара Турко из детского сада №247. Второе место заняла работа Вики Канцуровой из детского сада №184, третье – Владимир Плотников из детского сада №113.

Согласно условиям конкурса, его главным призом является детский велосипед. Он будет вручен победительнице после улучшения эпидемиологической обстановки.