Сегодня на площадке ГТРК «Саратов» завершился всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции», учредителями которого в этом году стали ВГТРК, ГТРК «Саратов» и СГЮА.

Фестиваль проводился при поддержке Минцифры России.

Сегодня, 23 октября, продолжилось обсуждение работ участников конкурса, модератором встречи стал заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

После состоялись мастер-класс корреспондента ТАСС Ирины Мандрыкиной по стилистике речи, site-specific с участниками мероприятия и кураторская программа от заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого.

Завершился финальный конкурсный день торжественной церемонией закрытия, в которой приняли участие заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, директор ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова и другие почетные гости.

По решению жюри призовые места всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» распределились следующим образом: «Лучший телевизионный фильм» – «Растратное дело» (ГТРК «Татарстан»), «Лучшее журналистское расследование» – «Владимирские бизнесмены вложили деньги в строительство рынка-призрака» (ГТРК «Владимир»), «Лучший информационный сюжет» – «Приговор Вере Рабинович» (ГТРК «Самара»).

Специальный приз от СГЮА, а также победу в номинации «Лучшая телевизионная программа» получила работа журналиста Сергея Курицына «Время следствия» (ГТРК «Ярославия»).

В специальной номинации «Особый взгляд» награду завоевал репортаж студенческого медиацентра СГЮА SM Production «Собачье дело».

Победителем почетной номинации «За личное мужество, проявленное в ходе журналистского расследования коррупционной деятельности» стал журналист ГТРК «Татарстан» Булат Шакиев.

Также в рамках церемонии награждения по итогам прошедшего питчинга идей стипендию на реализацию своего творческого проекта получила журналист информационно-издательского отдела Саратовской епархии Инна Самохина.

Гран-при конкурса завоевала журналист ГТРК «Амур» Анна Шантыка за сюжет «Космический ущерб».

В завершении церемонии награждения участники и почетные гости фестиваля «СМИ против коррупции» выразили искреннюю благодарность его организаторам за теплый прием и пообещали обязательно вернуться в Саратов следующим летом.