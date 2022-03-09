Сегодня, 9 марта, в Саратов на железнодорожный вокзал прибыл уникальный «Поезд Победы».

Для саратовцев и гостей города передвижной музей откроет двери с 10 по 12 марта.

По словам зампреда правительства Саратовской области по социальной сфере Романа Грибова, «Поезд Победы» посетят более тысячи детей из Саратова и Энгельса.

Основной экспозиции является история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Передвижной музей состоит из 9 вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.

Администратор проекта «Поезд Победы», представитель медиа-группы «Красный квадрат» Сергей Лукша отметил, что при создании выставки особое внимание уделялось работе с архивными документами, фото и видео. Над достоверностью и детализацией поезда работала большая группа людей из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Наша экспозиция начинается с первого вагона — плацкарта. Здесь изображено мирное время в июле 1941-го года, когда люди едут по своим делам, и ничего не предвещает беды. Передвигаясь из вагона в вагон, мы все глубже окунаемся во времена Великой Отечественной Войны и понимаем, что атрибутов мирной жизни уже нет, — рассказал Лукша.

Также он поделился, что некоторые вагоны являются прототипом прошедших событий. К подобным инсталляциям, например, относится группа фотографирующихся людей. Именно такая фотография была сделана в 1945 году в Берлине. Еще одним примером выступает третий вагон, где люди едут на фронт и держат в руках оружие. Экспозиция воссоздана и анимирована по фотографии, сделанной в 1941 году в настоящей электричке.

Завершает погружение в события тех лет последний трофейный вагон — «вагон победы». В нем изображены герои Аркадий Гайдар, маршал Иван Панфилов, советский разведчик Рихард Зорге.

— В поезде много аллегорий. В первом вагоне мы видим мальчика, читающего книжку Аркадия Гайдара, а в последнем вагоне находится сам писатель. Также присутствуют отсылки к довоенному и послевоенному времени, — добавил организатор музея.

Передвижной музей начал свой путь из Москвы в октябре прошлого года с Киевского вокзала. На сегодняшний день он прошел путь от Крыма до Владивостока, и Саратов является 90-м городом посещения «Поезда Победы».

Следующая остановка запланирована в Ульяновске.