Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования 27-летнего саратовца на железнодорожных путях.

По предварительной версии, 21 декабря в 9:20 грузовой поезд насмерть сбил юношу, который переходил рельсы в неустановленном для этого месте. Несмотря на экстренное торможение, аварии избежать не удалось.

Следователи уже опросили очевидцев, машинистов и осмотрели место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.